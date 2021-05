Buongiorno dalla Borsa 13 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,99%; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,62%, scendendo fino a 13.001,63 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,49% e termina gli scambi a 27.448 punti.lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 14.064,9 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%; sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%; seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,99%. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,12%.Domani sono in programma dalla Spagna la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dalla Francia quella del Tasso di Disoccupazione. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.