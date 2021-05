Dl Riaperture, Anief presenta gli emendamenti in XII commissione alla Camera

Sul Dall'esame della XII Commissione della Camera dei deputati, ldi emendamento. Lo fa presente il Presidente del sindacato, spiegando che "si tratta di proposte che riguardano, da una parte, lail 1° settembre, con tutti gli insegnanti e tutto il personale amministrativo ed educativo"."Si tratta - sottolinea - di emendamenti che mirano a, alunni-sedi, alunni-plessi con l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il regolare funzionamento, anche per i posti in deroga su sostegno"."Dall'altra parte si tratta di proposte che prevedono, ad esempio le(GPS), per ildelle migliaia di insegnanti precari", prosegue il sindacalista, ricordando che "il prossimo anno più di 80 mila cattedre saranno scoperte nonostante siano state autorizzate".Fra le proposte presentate dal sindacato anche quelle per glicattolica, per gli, per i. "Sono tantissimi emendamenti che portano delle soluzioni concrete, ma soprattutto rapide, per poter iniziare il 1° settembre con tutto il personale a scuola e, soprattutto, con tutto il personale di ruolo", afferma pacifico."Speriamo che la politica stavolta voti questi provvedimenti e voti anche leche abbiamo ripresentato, in particolare quella sull'- conclude - per fare in modo che tutti coloro che sono lontani dai propri bambini ed dal coniuge possano ricongiungersi almeno per il prossimo anno, in attesa che cambino le regole sulla mobilità e siano tolti i vincoli che sono divenuti irragionevoli".