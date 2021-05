Buongiorno dalla Borsa 19 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,78%; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,72%, terminando la seduta a 13.217,68 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,28% e chiude a 28.044,4 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 14.450,6 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,98%; preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,04%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,34%.Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 1,5%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core.