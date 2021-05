Buongiorno dalla Borsa 26 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 13.657,73 punti, in prossimità dei livelli precedenti.conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 28.642,2 punti. Brilla, in aumento del 2,34%, chiude a 14.846,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,37%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,31%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,09% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,76% sui valori precedenti.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. È previsto questo pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.