1 minuto in Borsa 27 maggio 2021 - [video]

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Settore(+1,26%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-1,00%).Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli.Domani, in Francia l'agenda prevede il dato sul PIL.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 13.647,75 punti.