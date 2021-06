Precariato, nel tavolo tecnico Anief presenta le soluzioni per risolvere la supplentite

Sono in corso iper discutere del, con l'obiettivo di, abbattere il precariato e riformare il sistema per una scuola più giusta. Ne ha parlato, Presidente del sindacato, spiegando "nel tavolo tecnico sul reclutamento, tenutosi oggi, abbiamo chiarito ancora una volta quale siano le soluzioni per poter avere 100mila insegnanti in cattedra il 1° settembre. Questo è il problema e, soprattutto, capire quali insegnanti dobbiamo avere"."In primo luogo occorrerà", afferma il leader del sindacato, aggiungendo "lo si è fatto per 30 anni con le GAE e non si capisce perché oggi dalla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze non si debba continuare ad assumere il personale abilitato e specializzato e senza vincoli, che oltre a confondere non rendono merito al fatto che una persona è abilitata per esercitare una professione"."Poi c'è il problema che nelle nostre scuole insegnano da annied una specializzazione - aggiunge - ma non è colpa loro, perché lo Stato non ha fatto dei corsi. Allora bisogneràaffinché possano conseguire la specializzazione ed essere confermai nei ruoli."Sembrerebbe una soluzione troppo semplice, quasi sciocca rispetto ad un", commenta Pacifico, ricordando che "quest'anno lo Stato certificamentre i candidati per entrare nei ruoli non sono più di 30mila".Anief, poi, ha portato avanti questa soluzione tecnica anche per, altre specializzazioni, per effettuare un passaggio di ruolo. "Perché bloccarsi per sempre su una materia?" domanda il sindacalista.E ancora, perché semplificare solo i concorsi per le 4 materie tecnico-scientifiche? La competenza della logica-matematica è più importante della competenza di lettura? L'Italia ha bisogno di 30mila insegnanti di matematica e può non avere 30mila insegnanti di italiano? Con queste domande il Presidente dell'Anief sollecita una"Con questo sistema in futuro, se si ripristinerà il- afferma Pacifico - si potranno reclutare sia i precari che lavorano nelle nostre scuole, sia chi si è abilitato per insegnare"."Si attende nei prossimi giorni una risposta a delle soluzioni che tutte le sigle sindacali, all'unisono, hanno indicato", ricorda il leader del sindacato, aggiungendo "speriamo che questi incontri siano utili per aprire una riflessione e per trovare delle soluzioni che consentano di aggredire la precarietà e la supplentite, per cominciare a risolvere finalmente uno dei tanti problemi che abbiamo nel nostro Paese"."Lunedì prossimo - annuncia -, sulla gestione delle scuole, sul personale ATA, sui dirigenti scolastici, sugli insegnanti di religione cattolica. Questo vuol dire che pian piano stiamo cominciando ad, a condizione che questo ascolto si traduca in atti normativi che vadano a cambiare le cose, per una scuola più giusta".