Buongiorno dalla Borsa 7 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

media

A.S. Roma

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 34.756,39 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,78% termina a quota 13.770,77 punti.riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 29.019,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,74%, terminando la sessione a 14.870,9 punti., mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,32%;è stabile, riportando un moderato -0,12%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,46% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,33%.Si attende domani dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW e della Produzione industriale. Sempre domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PIL, e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio.