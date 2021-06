Buongiorno dalla Borsa 8 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,36%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 13.802,89 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 28.963,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 14.862,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,77% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,89%.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -1%. Annunciato il PIL del Giappone, pari a -1%. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quella del PIL.