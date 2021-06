Buongiorno dalla Borsa 10 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,44%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 13.814,94 punti.riporta un guadagno dello 0,34%, terminando a 28.958,6 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 14.718,4 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Il settore, con il suo -1,35%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti.Pubblicata la Produzione industriale della Francia, pari a -0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi al Consumo. È previsto sempre stamattina dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale.