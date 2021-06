La scuola protesta in tutta Italia. Il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, spiega il perché

"Per la prima volta i sindacati nelle principali piazze italiane al termine di un anno scolastico che è stato colpito ancora una volta dalla pandemia. Sono quattro le priorità che chiediamo tutti insieme". È quanto ha affermato ieriin occasione dellaIlalla luce del mancato rispetto delstretto lo scorso 20 maggio fra le organizzazioni sindacali confederali e il governo."Chiediamo – ha spiegato Pacifico – che, dopo tanti anni, finalmente si abbiano tutti gli insegnanti, ma anche il personale amministrativo ed educativo precario, di ruolo nelle scuole. Basta precarietà. Per quanto riguarda ilsu 113mila posti autorizzati si avrannoe non è possibile. Questo perché la soluzione data dal Governo non ha risolto il problema. Bisogna assumere dalla prima e dalla seconda fascia delle graduatorie per le supplenze, bisogna individuare i docenti da quelle graduatorie dove sono chiamati ogni anno e assumerli. Se qualcuno di loro non è abilitato o specializzato è necessario prevedere un corso che consenta di conseguire tali titoli e ottenere la conferma nel ruolo".Il problema, come ha sottolineato il leader dell'Anief riguarda anche il. "Anche il personale amministrativo – ha detto Pacifico – è ignorato negli organici. Non vi è nessun posto autorizzato in organico, nonostante abbiano assunto, giustamente, il personale delle cooperative. Non c'è traccia degli Ata ma c'era nel patto per la scuola in cui si parlava di soluzioni".Al centro della protesta anche il problema del. "Questo rapporto – ha evidenziato il sindacalista – è fondamentale per riaprire le scuole a settembre in sicurezza. Il piano estate, se non si cambiano gli organici, da solo non serve".Un altra questione sollevata è stato quella dell'. "L'assegnazione provvisoria – ha affermato Pacifico – deve essere consentita a tutti, in presenza di posti vacanti e disponibili, per esigenze di famiglia".Non ultimo il problema dei tanti"Abbiamo il problema di coloro che sono inseriti nelle Gae: uno su due è inserito con riserva, alcuni sono stati licenziati e altri saranno licenziati nonostante abbiano superato l'anno di prova" ha spiegato il presidente dell'Anief."Tutti questi problemi – ha concluso Pacifico – devono essere affrontati ora, in questo decreto legge. La risposta c'è, noi come sindacati in maniera unitaria la stiamo dando. Sta alla politica ora assumersi le sue responsabilità e far ripartire il Paese con una scuola più giusta e più sicura a settembre".