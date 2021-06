1 minuto in Borsa 14 giugno 2021 - [video]

Saipem

Ferrari

oro

. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.di Milano, troviamo(+2,39%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,56%.Tra le principali materie prime, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.854,8 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea, il valore della Produzione industriale è 0,8%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre domani, nel Regno Unito, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14.041,25 punti.