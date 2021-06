Buongiorno dalla Borsa 14 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.479,6 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 13.998,3 punti.amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 29.161,8 punti.porta a casa un calo dello 0,62%, con chiusura a 14.801,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%; composta, che cresce di un modesto +0,65%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,53%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,94% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,42%.Si attende domani dalla Germania e dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende sempre domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.