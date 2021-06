Buongiorno dalla Borsa 15 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,25%; al contrario, ilguadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 14.128,2 punti.amplia la performance positiva dello 0,96% e chiude a 29.441,3 punti.segna un mediocre calo dello 0,62%, terminando gli scambi a 14.801,2 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,66%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%; composta, che cresce di un modesto +0,36%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,60% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,87%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,4%, e, dove il valore è 2,5%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.