Concorso ordinario, a luglio le prove scritte per lo STEM. Anief chiede riapertura dei termini

E' stato(STEM), annunciato dal Ministro Bianchi. Un concorso che consente l'assunzione veloce di oltre 6.000 insegnanti, il doppio dei posti rispetto a quelli banditi un anno fa. Lo ricorda, Presidente del sindacato, spiegando che il concorso prevede che si debba "rispondere a una batteria di 50 quesiti, 2 punti per ogni risposta esatta, ogni quesito è a risposta multipla e si dovrà rispondere in due minuti, chi prenderà 70 punti può accedere alla prova orale"."L'Anief - sottolinea Pacifico - ha sempre detto che bisognavae, non solo per le competenze matematiche o logico-matematiche, quindi riteniamo che, sia attraverso la velocizzazione di tutti i concorsi ordinari banditi, sia attraverso percorsi che vadano ail personale docente supplente dalle(GPS), discorso che vale anche per gli insegnanti di religione cattolica, gli educatori ed il personale amministrativo"."Andando ancora più sul concreto - aggiunge il sindacalista - riteniamo che: chi aveva presentato la domanda all'epoca non sapeva che le prove si sarebbero svolte in questo modo e quindi potrebbero esserci altre persone, ad esempio giovani laureati, che vorrebbero presentare domanda"."Riteniamo quindi cheper partecipare a questa selezione - afferma il Presidente dell'Anief -e come Anief metteremo, da presentare prima che si svolgano alle prove fra il 2 e l'8 luglio, d'altronde il bando stesso prevede che si possano svolgere anche in date differenti"., ricorda Pacifico, indicando "noi riteniamo la soglia della sufficienza, 60 su 100, potesse essere più agevole, anche perché c'è un orale da superare"."Terremo d'occhio i risultati delle prove - assicura - e, soprattutto,perché purtroppo i concorsi a crocette, sia di coloro che sono meritevoli e preparati, sia di chi da anni ha mostrato la propria preparazione sul campo con l'esperienza. Vigileremo quindi su tutto questo percorso e, nel frattempo,, per poter successivamentee chiedere il diritto a partecipare a questo concorso con procedura semplificata".