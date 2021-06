Il punto sulle commodities 20 giugno 2021 - [video]

petrolio

Risultato positivo per il, che lievita dell'1,22%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 72,23, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 70,96. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 73,5.Chiusura negativa per la, che termina la settimana con un ribasso dell'1,14%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,181. Primo supporto visto a 2,131.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,55%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,317. Primo supporto a 3,178.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,57%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso quota 677,67.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,09%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 635,5. Prima resistenza a 675,75. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 614.Aggressivo avvitamento per la, che archivia la settimana mostrando una perdita del 7,41%. Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.326,67. Prima resistenza a 1.468,42. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.257,33.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,04%. Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 1.729,47 con prima area di resistenza vista a 1.830,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.695,63.