Buongiorno dalla Borsa 24 giugno 2021 - [video]

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 14.274,24 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 28.875,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +1%, terminando la sessione a 14.843,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Composta, che cresce di un modesto +0,65%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,30%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,41% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,28%.In Spagna annunciato il PIL, pari a -4,2%., lo stesso dato si attesta su -0,4%. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PIL.