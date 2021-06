Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,69% a 34.433,84 punti; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 14.345,18 punti, sui livelli della vigilia. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 29.048 punti.lievita dell'1,48% e archivia la seduta a 15.003,8 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%; poco mosso, che mostra un -0,08%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%.Apprezzabile rialzo (+1,44%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,54%.Si attende domani nel pomeriggio dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende domani dalla Francia e dal Giappone la diffusione del Tasso di Disoccupazione.