Buongiorno dalla Borsa 2 luglio 2021 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 14.560,05 punti.allunga timidamente il passo dello 0,27% e chiude a 28.783,3 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,45% e termina gli scambi a 14.670,7 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,28%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,21%; poco mosso, che mostra un +0,08%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,20% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,56%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso della Disoccupazione e della Variazione occupati. Lunedì si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale.