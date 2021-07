Buongiorno dalla Borsa 6 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Orsero

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,44% a 34.786,35 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,15%. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 28.643,2 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,35% e archivia la seduta a 14.667,6 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Piccola perdita per, che scambia con un -0,45%;è stabile, riportando un moderato -0,04%; tentenna, che cede lo 0,39%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,76%. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,22%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e del PMI composito. Sempre stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulle Vendite al Dettaglio dall'Unione Europea.