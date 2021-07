Buongiorno dalla Borsa 12 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,30%, a 34.870,16 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 14.826,09 punti. Brilla, in aumento del 2,25%, chiude a 28.569 punti.segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 14.844,4 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Apprezzabile rialzo (+1,08%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,18%.In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 7,8%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre domani nel pomeriggio.