Buongiorno dalla Borsa 15 luglio 2021 - [video]

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 14.900,44 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,15%, archiviando la giornata a 28.279,1 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,88% e chiude a 15.056,3 punti., che fanno un passo indietro. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,16%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,85%.Pubblicati in, pari a -114.800 unità, e, che si attesta su 4,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.