Aggiornamento prima fascia GPS, ultimi giorni per presentare la domanda e ricorrere per gli esclusi

"Ultimi giorni per presentare la domanda per inserirsi nell'È importante inserirsi in questo elenco perché, solo per quest'anno, verrà utilizzato per le immissioni in ruolo residue rispetto alle GAE e alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari. Quindi chi è nella prima fascia o nella prima fascia aggiuntiva potrà avere un ruolo ancorché con riserva". È quanto sottolinea"Tutti coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione o di abilitazione entro il prossimo 31 luglio, anziché entro il 24 luglio, – spiega Pacifico – potranno inserirsi con riserva. Tuttavia, secondo il sindacato, possono inserirsi con riserva anche tutti coloro che hanno chiesto di specializzarsi o di abilitarsi attraverso l'ultimo concorso ordinario bandito o l'ultimo concorso abilitante. Noi riteniamo – sulla base di quanto abbiamo già ottenuto in sede cautelare al Tar e al Consiglio di Stato, ovvero l'Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della norma che escludeva coloro che stavano per conseguire il titolo necessario per partecipare al concorso sul Sostegno – che anche questa volta esistano e sussistano gli stessi principi per cui tutte le migliaia di candidati che hanno presentato la domanda l'anno scorso per partecipare al concorso ordinario o al concorso abilitante, concorsi che lo Stato non ha fatto partire a causa della pandemia, abbiano il diritto di inserirsi con riserva".Per poter rivendicare i propri diritti è importante, però, – ricorda il– presentare la domanda. "Stiamo dando – afferma Pacifico –Su tale base se si verrà esclusi dalla graduatoria si faràFin da ora si attiva, quindi, l'adesione a questo ricorso per poter partecipare anche al novero delle prossime immissioni in ruolo e avere i posti accantonati. Se i giudici esprimeranno lo stesso parere della scorsa volta ci si potrà quindi inserire con riserva nelle graduatorie. Possono presentare la domanda anche tutti coloro che hanno partecipato all'ultimo concorso Stem e coloro, come ad esempio i laureandi in Scienze della Formazione primaria, che hanno frequentato un corso di specializzazione o di abilitazione e che non conseguiranno il titolo entro il 31 luglio, o ancora tutti coloro – conclude il sindacalista – che sono risultati idonei al concorso straordinario".