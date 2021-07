Buongiorno dalla Borsa 19 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 14.681,38 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,25%, archiviando la giornata a 27.652,7 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,30% e chiude a 14.972,2 punti., assieme agli altri Eurolistini, presi di mira dai venditori. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%; scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%; sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,24%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,75%.Mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti. Nel Regno Unito venerdì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.