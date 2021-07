Notizie dal Forex 22 luglio 2021 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro ripiega ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1796 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1749. In crecsita il mercato delle costruzioni nella Zona Euro nel mese di maggio, in controtendenza rispetto al mese precedente.Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 110,05, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,79. Si chiude in surplus la bilancia commerciale del Giappone nel mese di giugno, che ha registrato un avanzo di 383,2 miliardi di yen.La sterlina scende nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3773 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3654. Segnali in chiaroscuro giungono dal mercato edilizio USA a giugno, con i nuovi cantieri in aumento del 6,3%.L’euro è stabile nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 129,81, con il nuovo supporto visto a 129,36. Torna a crescere l'inflazione in Giappone nel mese di giugno, che ha registrato una variazione del +0,2% su anno.