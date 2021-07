Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 14.956,97 punti, in calo dell'1,12%.Ribasso per, in flessione dell'1,39%, termina le contrattazioni a 27.581,7 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -3,67% e chiude la seduta a 14.093,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,21%.Si attende domani nel pomeriggio dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione della Germania.