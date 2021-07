Buongiorno dalla Borsa 29 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,36% sul; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 15.018,1 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,73%, terminando la sessione a 27.782,4 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 14.086,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.è stabile, riportando un moderato +0,08%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%; composta, che cresce di un modesto +0,67%.Apprezzabile rialzo (+2,48%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,06%.In Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,9%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Italia quello dei Prezzi alla Produzione. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.