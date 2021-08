Buongiorno dalla Borsa 4 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

MARR

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,80% sul; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 15.061,42 punti.segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 27.584,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,41% e archivia la seduta a 14.736,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,42%;avanza dello 0,38%.Apprezzabile rialzo (+2,44%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,94%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito.