Immissioni in ruolo da GPS, Anief avvia il ricorso per gli esclusi

Dal 5 al 16 agosto e, probabilmente con qualche proroga fino al 18 agosto, si apriranno le istanze online per poter partecipare all'ultima fase del piano straordinario per le assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 2021-2022. Lo conferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief."Questo piano straordinario è previsto dal decreto Sostegni Bis, un decreto che - a nostro avviso - non ha risolto il problema del precariato e che esclude intere categorie", ricorda il sindacalista, aggiungendo "l'ufficio legale dell'Anief ha quindi deciso di aprire il contenzioso"Pacifico ricorda che può presentare la domanda "chi è inserito nella prima fascia delle GPS senza i tre anni di servizio prestato nella scuola statale, chi ha svolto un servizio prestato nel sistema nazionale d'istruzione fra scuola paritarie, comunali e di formazione o, infine, chi ha svolto un servizio che non riguarda la classe di concorso, ma è comunque valido per il curriculare"."Tutti coloro che sono in prima fascia o negli elenchi aggiuntivi di prima fascia - afferma - hanno maturato il diritto per essere assunti nei ruoli fin da quest'anno e quindi contro la norma irragionevole ed incostituzionale siamo convinti che si vincerà anche dinanzi alla Consulta perché questa è una battaglia di civiltà e legittimità"."Invitiamo tutti an presentare la domanda e, contestualmente, ad aderire al ricorso per far riconoscere il proprio diritto alle immissioni in ruolo", conclude.