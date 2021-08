Patto per la scuola, Governo rispetti accordi su dimensionamento delle classi per evitare la DAD

"Abbiamo ribadito al Ministro che glida parte del governo. Non è possibile leggere notizie tipo: gli studenti hanno risposto bene quindi non devono essere vaccinati; gli insegnanti hanno risposto male quindi devono essere vaccinati. Qui si sta perdendo la coerenza". Lo afferma, Presidente del sindacato della scuolaf, a proposito dell'obbligo del Green Pass."Il problema - afferma - è quello di: lo vuole il sindacato, lo vogliono gli insegnanti e lo vogliono i cittadini italiani. Ma per ripartire in presenza ci vogliono spazi sicuri,, perché anche quando ci si vaccina il virus purtroppo si diffonde"."Grazie alla vaccinazione ci sono certamente meno morti e meno terapie intensive occupate - sottolinea il sindacalista - quindi è importante vaccinarsi, è importante fare questa campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione, ma".Per Pacifico laanche con una popolazione mista - vaccinati e non - visto che la metà degli studenti non è vaccinata e rischia di contagiare gli insegnanti, soggetti all'obbligo. "Il problema del governo è non far diffondere il virus e allora, evitare di stare in spazi chiusi di 35 metri quadrati in più di 15 persone: 14 alunni e u insegnante", afferma."Il governo ha i soldi, li spenda per questo e non per altre cose. Se li spende per questo, avrà anche la, perché un minor numero di alunni per classe porta anche a una maggiore facilità da parte dell'insegnante di poter seguire meglio tutti i ragazzi", sottolinea il Presidente di Anief."E' da 45 anni che gli alunni italiani dovrebbero avere un 1,8 metri quadrati di spazio, per stare in sicurezza in classe, e non ce l'hanno perché abbiamo classi medie di 30 metri quadrati con 25 alunni. Quindi il governo lo faccia altrimenti - lo abbiamo già detto al ministro - noi saremo contro ogni obbligo sulla vaccinazione, anche perché l'insegnante potrebbe decidere di fare lezione in DAD anziché essere sospeso e rinunciare allo stipendio. Ma l'obiettivo comune non è fare la DAD ma ripartire in presenza ed in sicurezza".