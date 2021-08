Buongiorno dalla Borsa 10 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

, che termina con un calo dello 0,30% sul; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 15.133,11 punti.allunga timidamente il passo dello 0,24% e chiude a 27.888,2 punti.lievita dello 0,77% e archivia la seduta a 14.941,4 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%; poco mosso, che mostra un +0,1%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,75% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,89%.Si attende domani dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Stamattina è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. Domani, ancora in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.