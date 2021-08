Buongiorno dalla Borsa 11 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Webuild

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 15.053,58 punti.riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 28.070,5 punti.lievita dello 0,78% e archivia la seduta a 15.057,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,01%; composta, che cresce di un modesto +0,4%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,11% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Germania, pari a 3,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.