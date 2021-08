Buongiorno dalla Borsa 20 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Netweek

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.894,12 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 14.933,94 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 27.013,3 punti.allunga timidamente il passo dello 0,23% e chiude a 14.487,4 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,13%; poco mosso, che mostra un -0,03%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,64%. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,72% sui valori precedenti.Nel, pari a -2,5%. È previsto martedì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.