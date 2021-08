GPS, sindacati chiedono proroga per presentazione domande per supplenze e ruoli

"Per le graduatorie per ledel personale docente ma anche perlein ruolo, ovvero per gli iscritti alle ormai note GPS - Graduatorie Provinciali per le Supplenze,per avere un contatto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto o ancora per poter concorrere per i posti rimasti liberi dalle procedure delle ultime immissioni in ruolo perscorrimento da prima fascia delle GPS". Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato"Oggi assieme a tutte le altreabbiamo chiesto di, almeno fino a, perché in questi giorni si sono registrati dei problemi di connessione, il sito delle istanze on line andava in conflitto e non si poteva presentare la domanda"."Tutto questo mentre le persone si sono recate presso gli sportelli sindacali anche per avere una consulenza per la compilazione della domanda. Senza parlare del fatto che Anief - ricorda il sindacalista - ha impugnato ed aperto lealle immissioni ruolo delle GPS, in primo luogo perché ritiene che ilper le immissioni in ruolo visto che non viene chiesto per le supplenze"."Riteniamo che, anche se non prestato nelle scuole statali o su posto comune, abbia diritto a poter rivendicare un posto e deve compilare la domanda, in questo caso cartacea, che Anief mette a disposizione. C'è poi il problema diè totalmente escluso dal piano di assunzioni. Noi riteniamo che tutto questo sia illegittimo e vada contro quanto chiesto dall'Europa"."Poi ci sono- ricorda Pacifico - perché hanno avuto una sentenza negativa e non sono inseriti in alcuna provincia dagli ex provveditorati nelle graduatorie di prima fascia o nelle graduatorie di seconda fascia e poi ci sonoe non hanno prestato servizio quest'anno e quindi si ritrovano fuori pur essendo idonei ed abilitati. Per non parlare di, è ancora in attesa di riconoscimento"."Le procedure, per ora, rimangono aperte fino a sabato 21, ma noi abbiamo chiesto una proroga fino a lunedì 23. Speriamo che questavenga accolta. Il sindacato intanto continua a dare la sua consulenza e, anche per i ricorsi, sarà prorogata la possibilità di aderire, perpoi dare la parola al TAR e, finalmente, chiedere giustizia per un diritto che viene negato".