Il punto sulle commodities 23 agosto 2021 - [video]

per il, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'8,64%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,44. Prima resistenza a 65,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,72.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 10,85%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 1,94 con prima area di resistenza vista a 2,141. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,872.per il, che chiude la settimana in ribasso dello 0,23%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 3,793 con tetto rappresentato dall'area 3,911. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,43%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 744,42. Primo supporto visto a 696,92.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,02%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 530,58 con area di resistenza individuata a quota 556,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.per la, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,09%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.267,75. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.348,75. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.del, che porta a casa a fine settimana un composto +0,08%. Le implicazioni tecniche complessive dell'evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.778,11. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista.