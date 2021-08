Buongiorno dalla Borsa 26 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.405,5 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 15.368,92 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,06% e archivia gli scambi a 27.742,3 punti.conclude in progresso dello 0,23%, archiviando la sessione a 14.697,5 punti., che fanno un passo indietro. Vendite su, che registra un ribasso dello 0,94%; sotto pressione, che accusa un calo dello 0,73%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,79%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,10%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,72%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa di M3. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.