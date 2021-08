Dirigenti scolastici, UDIR presenta ricorsi su FUN, 400 sedi di presidenza e Green Pass

Anche ilha svolto tante attività quest'estate, in particolare per soddisfare l'interesse dei dirigenti a. Lo afferma il Presidente del sindacato, ricordando che sono state tantissime le richieste di consulenza e tantissime le risposte che il sindacato ha dato in un clima ben diverso dall'anno scorso."C'è molto contrasto tra il personale, tra chi ha avuto ile chi non lo ha avuto, per unche anche il sindacato dei dirigenti scolastici", afferma il leader del sindacato."Abbiamo, le cu adesioni sono ancora aperte - ricorda Pacifico - per i dirigenti scolastici che non hanno il green pass e saranno obbligati ad esibirlo, secondo quanto indicato dalla circolare e dal parere tecnico, che impone l'obbligo per chiunque abbia a che fare con la scuola. Noi siamo convinti che anche icontro un obbligo che va contro l'Europa"."Non sono solo queste le iniziative legali che stiamo portando avanti per i dirigenti scolastici. Ricordiamo quella importantissima contro, che noi riteniamo, contro i quali, almeno per il primo FUN 16-17 ed ora stiamo pensando di impugnare anche il decreto che determina le risorse per il secondo FUN 17-18", afferma il Presidente di UDIR, aggiungendo "è ancora possibile intervenire per poter, che sono stati decurtati dal 2016 ai dirigenti scolastici per una sottrazione di risorse da parte del MEF"."Ricordiamo, infine, che è ancora attivaa, che eravamo riusciti a far ottenere per le sedi normo-dimensionate, grazie a degli emendamenti presentati in Parlamento, ma per mancanza di risorse non sono state assegnate ai dirigenti scolastici e sono state date in reggenza"."Riteniamo che, in questa fase ancora più grave della pandemia, siae non vada a reggere altre sedi. E' quindi importante - conclude Pacifico -e chi è interessato può aderire all'azione legale. Ancora una volta UDIR si conferma interprete della dirigenza scolastica".