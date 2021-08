Buongiorno dalla Borsa 31 agosto 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.399,84 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.lievita dell'1,08% e archivia la seduta a 28.089,5 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 14.423,4 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,43%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Il settore, con il suo -0,86%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso dell'1,13%.Pubblicati in, pari a 1,1%, e, che si attesta su 1,9%. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quella dei Prezzi al Consumo.