Buongiorno dalla Borsa 1 settembre 2021 - [video]

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.360,73 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 15.582,51 punti.lievita dell'1,29% e archivia la seduta a 28.451 punti.porta a casa un calo dello 0,66%, con chiusura a 14.328,4 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,72%; buona performance per, che cresce dello 0,89%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +3,02% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,16%.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio della Germania, pari a -5,1%. In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 51,2 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del Tasso di Disoccupazione.