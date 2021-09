Buongiorno dalla Borsa 2 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

Aquafil

, riportando una variazione pari a -0,14% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 15.611,57 punti, sui livelli della vigilia.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 28.543,5 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 14.314,1 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un +0,07%; resta vicino alla parità(-0,04%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,03%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,91% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,53%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.