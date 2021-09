Buongiorno dalla Borsa 7 settembre 2021 - [video]

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Alerion Clean Power

Chiusa ieri la Borsa di New York per il Labor Day.amplia la performance positiva dello 0,86% e chiude a 29.916,1 punti. Brilla, in aumento del 2,59%, chiude a 14.546,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piatta, che tiene la parità; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,25%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,54%. Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.In Germania, il valore della Produzione industriale è 1%. Stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall'Unione Europea. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.