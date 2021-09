Buongiorno dalla Borsa 10 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.879,38 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 15.561,05 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,25%, terminando la sessione a 30.381,8 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,07% e archivia gli scambi a 14.698,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,68% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,88%., pari a 0,3%.con valore pari a 3,9%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Italia. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti.