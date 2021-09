Buongiorno dalla Borsa 16 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,68%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,78%.segna un mediocre calo dello 0,62%, terminando gli scambi a 30.323,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 14.536,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,76% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,03% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Vendite al Dettaglio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione domani.