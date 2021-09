Notizie dal Forex 16 settembre 2021 - [video]

EUR/USD

L’euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1752 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1703. Rallenta la crescita della produzione industriale negli Stati Uniti ad agosto, che ha registrato un incremento dello 0,4%, in linea con le attese degli analisti.Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,74, con un peggioramento verso il supporto stimato a 108,98. In aumento dello 0,9% gli ordini di macchinari in Giappone, nel mese di luglio, anche se meno delle attese.La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3784 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3902. Nel Regno Unito, scende a luglio il tasso di disoccupazione al 4,6%, risultando in linea con il consensus.L’euro si muove in ribasso nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 128,97, con il nuovo supporto visto a 128,17. In linea con le aspettative degli analisti, la produzione delle fabbriche giapponesi, nel mese di luglio, è scesa dell'1,5%.