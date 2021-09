Scuola, inizio nuovo anno scolastico e ricomincia la DAD

, cioè quelli della, come Anief aveva denunciato". Ln afferma il Presidente del giovane sindacato della scuola,, commentando il primo suono della campanella dell'anno scolastico 2021/2022."Noi eravamo più che convinti che, senza altre misure sui distanziamenti ed in particolare senza lo, avremmo avuto nuovi casi di Covid. Ma è naturale!" esclama il sindacalista, aggiungendo "i numeri parlano chiaro: se hai 6 milioni di studenti under 12 non vaccinati, la fonte del contagio non sono certo quei centomila insegnanti e forse persino 30-40 mila che non hanno il Green Pass"."Lapur importante,per evitare che scoppi il contagio a scuola. Lo strumento principale - ribadisce Pacifico - non è il Green Pass né la vaccinazione, ma il, che significa avere, non 20-25 alunni per classe ma 14"."S. Ecco perché a Bolzano hanno chiuso tre classi, ma un sindacato serio deve dare al governo suggerimenti perché è a contatto con i lavoratori. Il- lo ribadiamo - oltre che discriminatorio ein base al regolamento europeo", sostiene il Presidente dell'Anief, ribadendo "non lo dice l'Italia o ilsindacato Anief, lo dice l'Europa"., esorta il leader del sindacato, ricordando che oggi, primo giorno di scuola in, si è partiti con lo. Una protesta che è stata decisa per "tenere aperte le scuole tutto l'anno, non solo il primo giorno".: "Non arriviamo a metà ottobre per dire che la scuola si è trasformata in un focolaio, la scuola non è mai stata un focolaio, ma ci si trasformerà nonostante le misure di restrizione, che riteniamo siano ingiuste e non ragionevoli. Riflettiamo tutti insieme, ilnon deve fare scelte unilaterali, così cercheremo di stare in presenza tutto l'anno, in sicurezza per chi lavora e per chi studia".