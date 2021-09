Buongiorno dalla Borsa 17 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 34.751,32 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.515,91 punti, in prossimità dei livelli precedenti.riporta un guadagno dello 0,58%, terminando a 30.500,1 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,91% e archivia la seduta a 14.258,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,74%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,91%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,72% sul precedente. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca dello 0,00% sui valori precedenti.Annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -0,9%. Stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.