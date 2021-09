Buongiorno dalla Borsa 20 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Gas Plus

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,48% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 15.333,47 punti., assieme agli altri Eurolistini, presi di mira dai venditori. Affonda, con un ribasso dell'1,93%; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,00%; crolla, con una flessione dell'1,65%.Il settore, con il suo -2,79%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso, che mostra un -5,05%.Si attende giovedì dalla Spagna la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Giovedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.