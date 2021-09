Il punto sulle commodities 19 settembre 2021 - [video]

petrolio

Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,23%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 72,9. Possibile una discesa fino al bottom 70,72. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Risultato positivo per il, che lievita dell'1,11%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Lo scenario dellache si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 2,158. Tecnicamente si attende un proseguimento della trendline ribassista.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 2,02%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,28. Primo supporto a 4,942.Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 5,20%, rispetto ai valori precedenti. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 723,17.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,03%. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 574,5.Controllato progresso per il, che chiude la settimana in salita dello 0,59%. Le implicazioni tecniche complessive dellaevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.271,5. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista.Ribasso scomposto per l', che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,91%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.736,03, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.787,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.