Buongiorno dalla Borsa 27 settembre 2021 - [video]

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.798 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 15.329,68 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 30.240,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 14.357,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,43% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,15%.Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori. Mercoledì, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.