Buongiorno dalla Borsa 29 settembre 2021 - [video]

del(-1,63%), che ha toccato 34.299,99 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 14.770,3 punti, in forte calo del 2,86%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,12% e termina gli scambi a 29.544,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 14.313,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,82%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,86%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,36% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,12%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.