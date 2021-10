1 minuto in Borsa 8 ottobre 2021 - [video]

Tenaris

A2A

spread

In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.di Milano, troviamo(+2.23%).Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2.49%. Invariato lo, che si posiziona a +103 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0.87%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 13 Mld Euro, e, pari a 53.4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14 885.5 punti.